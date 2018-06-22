Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал об отличиях терпимости от толерантности.

Видеозапись опубликована в аккаунте Телерадиокомплекса президента Казахстана в Facebook.

«Есть терпимость, есть толерантность. Терпимость — это когда я вижу то, что мне в другом человеке не нравится, но я это терплю. То есть пассивное отношение человека к проблеме. Толерантность — это активное отношение», — сказал Назарбаев.

По словам президента, толерантность не является терпением — «это взаимопонимание и сотрудничество».

Он добавил, что толерантность складывается исторически.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об удивительном качестве Назарбаева.