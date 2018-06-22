Назарбаев рассказал об отличиях терпимости от толерантности
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- РИА Новости
Видеозапись опубликована в аккаунте Телерадиокомплекса президента Казахстана в Facebook.
«Есть терпимость, есть толерантность. Терпимость — это когда я вижу то, что мне в другом человеке не нравится, но я это терплю. То есть пассивное отношение человека к проблеме. Толерантность — это активное отношение», — сказал Назарбаев.
По словам президента, толерантность не является терпением — «это взаимопонимание и сотрудничество».
Он добавил, что толерантность складывается исторически.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал об удивительном качестве Назарбаева.