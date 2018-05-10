Путин рассказал об удивительном качестве Назарбаева

Президент России Владимир Путин назвал удивительным качеством устремлённость главы Казахстана Нурсултана Назарбаева в будущее.

Об этом сообщает ТАСС.

«Что меня всегда, честно говоря, в Нурсултане Абишевиче и радовало, и удивляло... и удивляет до сих пор — это то, что, несмотря на советское прошлое, он человек, всегда устремлённый в будущее», — заявил Путин и добавил, что это удивительное качество.

Российский президент отметил, что Назарбаев умеет эффективно организовывать работу, окружает себя молодыми и деятельными людьми, и подчеркнул, что это является отличительной чертой сильного руководителя.

«Вот таким мудрым, деятельным, активным и, я бы сказал, талантливым руководителем, лидером является Нурсултан Абишевич Назарбаев», — заключил Путин.

Ранее Назарбаев во время выступления на открытии XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана назвал образцовыми отношения страны с Россией.