На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв

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Белорусские следователи устанавливают обстоятельства взрыва на предприятии ОАО «ФанДОК» в Могилёвской области, в результате которого один человек был госпитализирован.
На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Взрыв пылевоздушной смеси произошёл 21 июня около 19 часов в производственном цеху. На момент взрыва в помещении находились работники. Один рабочий, 1995 года рождения, с термическими ожогами госпитализирован. От взрывной волны пострадали две женщины, они осмотрены медицинскими работниками, их жизни ничто не угрожает», — говорится в сообщении на сайте СК Белоруссии.

Эксперты устанавливают причины взрыва. Следствие изучает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что управление СК Белоруссии по Минской области возбудило уголовное дело после взрыва на заводе битумно-полимерных эмульсий и мастик «Алкид» в Минском районе.

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