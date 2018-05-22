СК Белоруссии возбудил дело после взрыва на заводе
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности взрывоопасных работ, повлёкшего по неосторожности причинение телесных повреждений», — говорится в сообщении на сайте СК.
Отмечается, что после взрыва и последовавшего за ним пожара четверо мужчин с повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что на заводе в Белоруссии произошёл взрыв.