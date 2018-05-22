СК Белоруссии возбудил дело после взрыва на заводе

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Управление Следственного комитета Белоруссии по Минской области возбудило уголовное дело после взрыва на заводе битумно-полимерных эмульсий и мастик «Алкид» в Минском районе.
СК Белоруссии возбудил дело после взрыва на заводе
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности взрывоопасных работ, повлёкшего по неосторожности причинение телесных повреждений», — говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что после взрыва и последовавшего за ним пожара четверо мужчин с повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что на заводе в Белоруссии произошёл взрыв.

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