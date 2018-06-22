Президент Молдавии почтил память погибших в Великой Отечественной войне

Президент Молдавии Игорь Додон возложил цветы к мемориальному комплексу «Вечность» по случаю Дня памяти и скорби — даты начала Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня ровно 77 лет с объявления начала Великой Отечественной войны. В этой войне участвовали и погибли тысячи жителей Молдавии, это самая трагическая война в истории человечества, мы должны об этом помнить и рассказывать молодёжи, чтобы подобных трагедий больше не было», — заявил Додон журналистам.

В церемонии у мемориала в Кишинёве приняли участие послы стран СНГ и ветераны.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов возложил венок к мемориальной плите «Дух Эльбы» в Вашингтоне в память о погибших в Великой Отечественной войне.