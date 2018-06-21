Глава МИД Литвы посетит линию соприкосновения в Донбассе

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 22 июня приедет в Донбасс. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с литовским коллегой.
Глава МИД Литвы посетит линию соприкосновения в Донбассе
  • © РИА Новости

«Линас является, среди всего прочего, чемпионом по посещению Донбасса. Завтра он туда тоже едет», — приводит слова Климкина УНН.

Глава МИД Литвы рассказал, что это будет его 15-й визит на Украину в качестве руководителя внешнеполитического ведомства Литвы. 

Он заявил, что намерен посетить линию соприкосновения в Донбассе, а также выразить солидарность местным жителям.

В начале июня Донбасс посетила посол Франции на Украине Изабель Дюмон.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики и заместитель председателя международной общественной организации «Вече» Владимир Орлов в беседе с ФАН оценил заявления главы МВД Украины Арсена Авакова о Донбассе.

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