Главы МИД Германии и Украины отправились в Донбасс
- Павел Климкин
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Об этом в своём Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.
«Министры иностранных дел Павел Климкин и Хайко Маас отбывают совместно на восток Украины», — написал он.
Обидва 🇺🇦🇩🇪міністри закордонних справ @PavloKlimkin та @HeikoMaas відбувають спільно на Схід України pic.twitter.com/Or7XyCwPwd— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 1 июня 2018 г.
Он также уточнил, что министры отправились в Мариуполь.
«А теперь уже всё по-серьёзному: главы МИД на пути в Мариуполь», — добавил он.
А тепер вже все по-серйозному: глави МЗС 🇺🇦🇩🇪на шляху до Маріуполя pic.twitter.com/HkKQaqFWyj— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 1 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл в Киев, где ему устроил экскурсию мэр города Виталий Кличко.