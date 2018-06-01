Главы МИД Германии и Украины отправились в Донбасс

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Глава МИД Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Германии Хайко Маас отправились на вертолёте в Донбасс.
Главы МИД Германии и Украины отправились в Донбасс
  • Павел Климкин
  • globallookpress.com
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Об этом в своём Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Министры иностранных дел Павел Климкин и Хайко Маас отбывают совместно на восток Украины», — написал он.

Он также уточнил, что министры отправились в Мариуполь.

«А теперь уже всё по-серьёзному: главы МИД на пути в Мариуполь», — добавил он.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл в Киев, где ему устроил экскурсию мэр города Виталий Кличко.

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