Кличко устроил экскурсию по Киеву для главы МИД Германии

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл в Киев, где ему устроил экскурсию мэр города Виталий Кличко. Об этом рассказал украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.
Кличко устроил экскурсию по Киеву для главы МИД Германии
  • © РИА Новости

«Достойный старт первого в истории визита федерального министра иностранных дел Германии Хайко Мааса на Украину: главный «экскурсовод» — мэр Киева Виталий Кличко», — написал Мельник в Twitter.

Как ожидается, в ходе визита Маас проведёт встречи с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром страны Владимиром Гройсманом.

Ранее Маас заявил, что договорился с главой МИД России Сергеем Лавровым о проведении министерской встречи по Украине в нормандском формате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить