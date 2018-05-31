Кличко устроил экскурсию по Киеву для главы МИД Германии
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«Достойный старт первого в истории визита федерального министра иностранных дел Германии Хайко Мааса на Украину: главный «экскурсовод» — мэр Киева Виталий Кличко», — написал Мельник в Twitter.
Достойний старт першого в історії візиту Федерального міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса @HeikoMaas до України: головний «екскурсовод» - Мер Києва Віталій Кличко особисто :) Настрій чудовий! pic.twitter.com/DkKwSPuaQz— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 31 мая 2018 г.
Как ожидается, в ходе визита Маас проведёт встречи с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром страны Владимиром Гройсманом.
Ранее Маас заявил, что договорился с главой МИД России Сергеем Лавровым о проведении министерской встречи по Украине в нормандском формате.