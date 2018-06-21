Суд в Киеве 22 июня рассмотрит иск Саакашвили к Порошенко

Киевский суд рассмотрит дело по иску бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к украинскому лидеру Петру Порошенко 22 июня.

Об этом информирует пресс-служба партии Саакашвили «Движение новых сил».

«В пятницу, 22 июня, в 10:00 в Кассационном административном суде в составе Верховного суда будет слушаться дело по иску Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко о лишении Саакашвили гражданства», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее суд в Киеве отказался признать незаконным выдворение Саакашвили с территории Украины.

В апреле сторонники Саакашвили провели акцию в Киеве, в ходе которой потребовали импичмента украинского президента.