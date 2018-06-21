Еврокомиссар заявил Лукашенко о доверительных отношениях между ЕС и Белоруссией

Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Евросоюз и Минск в последние годы выстроили доверительные отношения. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

«Прежде всего, позвольте согласиться с вашими словами, что за последние несколько лет нам удалось выстроить взаимодоверительные отношения», — отметил Хан.

Он также заявил о необходимости «создания пояса благополучия в рамках Европейского союза и европейского партнёрства».

По словам еврокомиссара, это будет наилучшей гарантией безопасности и стабильности ЕС и Белоруссии.

Он отметил, что этого можно достичь только в результате улучшения экономической ситуации.

«Мы по-прежнему видим, что существует значительная разница между уровнем экономики в ЕС и уровнем экономики в государствах-соседях. И это тот вопрос, который мы хотели бы решить, и этим надо заниматься», — заявил Хан.

Ранее Лукашенко назвал основу партнёрства Белоруссии с ЕС.