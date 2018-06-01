Глава МИД Белоруссии обсудил с комиссаром ЕС развитие сотрудничества

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил с комиссаром Евросоюза по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом дальнейшее развитие сотрудничества Минска и Брюсселя. Об этом информирует пресс-служба белорусского МИД.

В ходе встречи были обсуждены вопросы практического взаимодействия между Белоруссией и ЕС по различным направлениям, в том числе торговля, транспорт, энергетика, международная техническая помощь, охрана окружающей среды и стандартизация. 

«Состоялся обмен мнениями о путях дальнейшего развития сотрудничества и придания ему более системного характера в контексте переговоров по приоритетам партнёрства между Беларусью и ЕС», — говорится в сообщении.

Также стороны побеседовали на тему подготовки неформальной министерской встречи в рамках «Восточного партнёрства» в Минске 21—22 июня.

Ранее Министерство иностранных дел Белоруссии призвало ЕС к полной отмене ограничительных мер против Минска.

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