В украинском профсоюзе заявили о невыполнении Киевом обещаний перед шахтёрами

Глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Facebook сообщил, что украинское правительство не выполнило обещаний перед шахтёрами, которые протестовали в связи с невыплатой зарплат.

Как отметил Волынец, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в ходе встречи с горняками обещал, что 20 июня на заседании бюджетного комитета Рады будет поддержан законопроект об увеличении финансирования предприятий угольной промышленности на 2,8 млрд гривен (около $106 млн).

Министр также заявлял, что в четверг украинские депутаты проголосуют за его принятие.

Кроме того, Насалик обещал выделить 15 млн гривен (около $566 тыс.) для частичного погашения задолженности по выплате зарплаты шахтёрам одного из предприятий.

По словам главы профсоюза, в ходе заседания комитета соответствующий законопроект не был рассмотрен.

«В кулуарных разговорах говорилось, что Минфин не поддерживает этот проект, и таким образом оттащили рассмотрение ещё на две недели. Из обещанных денег была отправлена значительно меньшая сумма, хотя министр обещает уже завтра отправить средства в сумме на 15 млн гривен», — написал он.

Волынец добавил, что с 1 июля задолженность по зарплате вырастет ещё на 500 млн гривен (около $18,9 млн).

«Получается, что были обещания рассмотреть этот законопроект на заседании комитета, в результате он не рассматривался», — отметил Волынец.

Ранее аналитик Александр Асафов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил протесты украинских горняков.