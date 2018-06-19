Эксперт прокомментировал столкновения митингующих с полицией в Киеве

Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в разговоре с RT прокомментировал столкновения протестующих шахтёров и представителей ветеранских организаций с полицией в центре Киева. Они вышли на митинг с требованием погасить задолженности по зарплатам и сохранить льготы.

«У граждан поотменяли практически все льготы, которые были. Эта власть вообще неспособна решать хоть какие-то проблемы государства. Потому что они не занимаются экономикой — они занимаются политикой, лозунгами. И их концепция не предполагает никакого экономического развития для страны. Пообещать они пообещают. А после будут показывать пальцами друг на друга, что, мол, не мы эти проблемы создали. Ни вопросы шахтёров они решить не могут, ни афганцев, ни чернобыльцев», — сказал он.

По словам эксперта, некоторые политические силы могут использовать митингующих, чтобы повлиять на украинские выборы.

«Начался предвыборный период, и на улицы стали выходить различные группы. Их выводят те, кто имеет виды на эту предвыборную кампанию. Создаётся общественное мнение. Формируются вот такие вот общественные группировки, которые будут, скажем так, участвовать в демонстрациях с критикой различных властных групп», — считает Дудчак.

По данным правоохранителей, возле Рады находились 1,5 тыс. митингующих и 500 полицейских.

Ранее сообщалось, что протестующие попытались прорваться в здание парламента.