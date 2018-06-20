В Госдепе призвали Украину ускорить внедрение закона об антикоррупционном суде

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт выступила за ускорение принятия поправок к законодательству для начала работы антикоррупционного суда. Заявление Науэрт опубликовано на сайте Госдепа.

Она отметила, что в США приветствуют заявление директора Международного валютного фонда Кристин Лагард.

«Она и президент (Украины Пётр. — RT) Порошенко договорились о том, что Рада должна скорее внести поправки в закон, чтобы этот суд смог рассмотреть все дела, находящиеся в его юрисдикции...», — говорится в заявлении.

Отмечается, что суд после его официального создания должен рассмотреть существующие на Украине случаи коррупции.

Ранее Порошенко внёс в украинский парламент законопроект о создании антикоррупционного суда.