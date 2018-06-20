В Госдепе призвали Украину ускорить внедрение закона об антикоррупционном суде
Она отметила, что в США приветствуют заявление директора Международного валютного фонда Кристин Лагард.
«Она и президент (Украины Пётр. — RT) Порошенко договорились о том, что Рада должна скорее внести поправки в закон, чтобы этот суд смог рассмотреть все дела, находящиеся в его юрисдикции...», — говорится в заявлении.
Отмечается, что суд после его официального создания должен рассмотреть существующие на Украине случаи коррупции.
Ранее Порошенко внёс в украинский парламент законопроект о создании антикоррупционного суда.