В Сумах разрешили поднимать бандеровский флаг на официальных мероприятиях

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Сумской горсовет разрешил поднимать красно-чёрный флаг «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии»* (ОУН-УПА) вместе с государственным флагом Украины во время официальных мероприятий.
В Сумах разрешили поднимать бандеровский флаг на официальных мероприятиях
  • РИА Новости

Как сообщает Укринформ, соответствующее решение было принято 20 июня во время проведения очередной сессии горсовета. 

«Сумской городской совет решил установить, что в памятные дни на зданиях коммунальной собственности, в которых размещаются исполнительные органы, учреждения и организации Сумского городского совета, одновременно с размещением государственного флага Украины размещается боевой красно-чёрный флаг», — указано в решении.

Документ поддержали 24 депутата горсовета, против его принятия выступили представители фракции «Оппозиционный блок».

Ранее стало известно, что во Львове во время праздника подняли бандеровские флаги.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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