В Сумах разрешили поднимать бандеровский флаг на официальных мероприятиях
- РИА Новости
Как сообщает Укринформ, соответствующее решение было принято 20 июня во время проведения очередной сессии горсовета.
«Сумской городской совет решил установить, что в памятные дни на зданиях коммунальной собственности, в которых размещаются исполнительные органы, учреждения и организации Сумского городского совета, одновременно с размещением государственного флага Украины размещается боевой красно-чёрный флаг», — указано в решении.
Документ поддержали 24 депутата горсовета, против его принятия выступили представители фракции «Оппозиционный блок».
Ранее стало известно, что во Львове во время праздника подняли бандеровские флаги.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).