Во Львове отметили праздник поднятием бандеровского флага

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Возле административных зданий украинского Львова вывесили красно-чёрные флаги «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии»* (ОУН-УПА). Сделано это было, чтобы отметить празднуемый в городе так называемый День героев.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

По данным издания, сделано это было во исполнение постановления городского совета Львова от 22 марта 2018 года.

Уточняется, что в городе также состоялись различные мероприятия по случаю праздника, который власти решили отмечать в честь бойцов ОУН-УПА.

Ранее депутаты Львовского городского совета утвердили перечень памятных дат, в которые рядом с государственным флагом Украины в городе будет вывешиваться красно-чёрный флаг.

20 февраля флаг ОУН-УПА и государственный флаг Украины впервые подняли вместе перед Львовским городским советом.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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