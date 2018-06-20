Вышинский подготовил прошение о встрече с Москальковой

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский подготовил прошение об организации встречи с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, документ будет передан следователю через защиту.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Вышинского Андрея Долманского.

Адвокат сообщил, что пока встреча Вышинского с Москальковой не состоялась.

«Но могу сказать, что сегодня мой подзащитный подготовил и передал через нас прошение об организации встречи с Москальковой, завтра оно будет у следователя», — сказал Долманский.

По его словам, это будет формальным основанием для того, чтобы следственный изолятор пропустил омбудсмена к Вышинскому.

Также адвокат добавил, что Вышинский до сих пор находится в херсонском СИЗО.

Ранее стало известно, что Вышинского переведут в СИЗО Киева для встречи с Москальковой.