МИД России подтвердил передачу Латвии списка лиц, которым запрещён въезд в Россию

Российский МИД подтвердил, что латвийской стороне был передан список лиц, которым запрещён въезд в Россию.

Как отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства, туда была вызвана заместитель руководителя латвийской дипмиссии в Москве.

«Ей вручили список лиц — граждан Латвии, занимающих открыто русофобские позиции, выступающих за ужесточение антироссийских санкций и сохранение практики дискриминации русскоязычного меньшинства, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

МИД предупредил латвийского дипломата, что «российский «стоп-лист» остаётся открытым и в него в случае дальнейших антироссийских шагов могут быть внесены новые фигуранты».

Данные меры приняты в ответ на решение Латвии запретить въезд на территорию страны 49 российским гражданам из списка Магнитского.

19 июня МИД Латвии сообщил, что получил от Москвы соответствующий перечень лиц.