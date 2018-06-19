МИД Латвии получил список лиц, которым запрещён въезд в Россию

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Министерство иностранных дел Латвии получило от Москвы список людей, которым запретили въезд в Россию за поддержку принятия так называемого списка Магнитского, сообщает пресс-служба ведомства.
МИД Латвии получил список лиц, которым запрещён въезд в Россию
  • © Victor Lisitsyn
  • globallookpress.com

Как отмечается, соответствующий список латвийских граждан был передан в посольство страны в Москве. Список не обнародуют, о запрете включённых в него будут извещать лично.

«МИД Латвии не удивляется представлению такого списка и считает, что такой шаг не способствует улучшению двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

6 июня эстонскому послу сообщили о закрытии въезда в Россию ряду «особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии». МИД пообещал принять соответствующие меры и в отношении Латвии, присоединившейся к «провокационной антироссийской линии».

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