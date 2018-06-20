В ЛНР прокомментировали заявления Киева о занятии ВСУ села Желобок

В самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что данные о занятии военнослужащими ВСУ села Желобок в Донбассе являются недостоверными.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

«Это очередной фейк украинской пропаганды. Информация о продвижении ВСУ не соответствует действительности», — заявил он.

По его словам, военнослужащие Народной милиции ЛНР находятся на своих позициях в Желобке. Он отметил, что они «никуда не продвигались и никакие позиции не сдавали».

«Нет, это абсолютно неверная информация. Буквально два дня назад я был в населённом пункте Желобок и засвидетельствовал, что ВСУ ведут целенаправленный обстрел населённого пункта», — добавил Марочко.

Также он сообщил, что в результате обстрела пострадала жительница села.

Ранее в ВСУ заявили, что смогли занять новые позиции в Луганской области.