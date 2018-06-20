Украинские силовики сообщили, что смогли занять новые позиции в Луганской области
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- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеосообщение штаба в Facebook.
Как отмечается, операция длилась в течение двух недель.
12 июня представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что у линии соприкосновения в Донбассе замечена группа украинских силовиков. По его словам, большое количество бронетехники находится в лесном массиве у населённого пункта Гречишино.