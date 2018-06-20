В МИД России призывают ООН взять на контроль дело Вышинского
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Евгения Устинова.
«Ожидаем от спецдокладчиков своевременной и беспристрастной реакции на случаи нарушения свободы слова и прессы», — сказал Устинов.
В ведомстве также призвали обратить особое внимание на расследование убийств Олеся Бузины и Павла Шеремета.
17 мая журналиста арестовали на два месяца. МИД России требует освободить Вышинского и снять с него обвинения.