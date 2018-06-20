В МИД России призывают ООН взять на контроль дело Вышинского

В МИД России призывают управление верховного комиссара ООН по правам человека взять под особый контроль дело руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Евгения Устинова.

«Ожидаем от спецдокладчиков своевременной и беспристрастной реакции на случаи нарушения свободы слова и прессы», — сказал Устинов.

В ведомстве также призвали обратить особое внимание на расследование убийств Олеся Бузины и Павла Шеремета.

17 мая журналиста арестовали на два месяца. МИД России требует освободить Вышинского и снять с него обвинения.