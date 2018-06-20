В МИД России призывают ООН взять на контроль дело Вышинского

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В МИД России призывают управление верховного комиссара ООН по правам человека взять под особый контроль дело руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
В МИД России призывают ООН взять на контроль дело Вышинского
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Евгения Устинова.

«Ожидаем от спецдокладчиков своевременной и беспристрастной реакции на случаи нарушения свободы слова и прессы», — сказал Устинов.

В ведомстве также призвали обратить особое внимание на расследование убийств Олеся Бузины и Павла Шеремета.

17 мая журналиста арестовали на два месяца. МИД России требует освободить Вышинского и снять с него обвинения.

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