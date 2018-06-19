Украина получила от ЕС €50 млн на финансирование Фонда энергоэффективности
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«Уже есть первый выделенный транш на €50 млн, который будет частично направлен на техническую помощь (сопровождение и разработка документов фонда), и непосредственно на финансирование проектов будет направлено более €30 млн из этого транша», — сказал Зубко.
По его словам, ожидается, что осенью ЕС выделит на поддержку фонда ещё €50 млн.
В апреле Киев подписал договор с Международной финансовой корпорацией, Европейским союзом и Германией о создании фонда для повышения энергоэффективности на Украине.