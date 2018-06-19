Украина получила от ЕС €50 млн на финансирование Фонда энергоэффективности

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Украина получила от Евросоюза первый транш в размере €50 млн на финансирование Фонда энергоэффективности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра регионального развития Украины Геннадия Зубко.
Украина получила от ЕС €50 млн на финансирование Фонда энергоэффективности
  • © Global Look Press

«Уже есть первый выделенный транш на €50 млн, который будет частично направлен на техническую помощь (сопровождение и разработка документов фонда), и непосредственно на финансирование проектов будет направлено более €30 млн из этого транша», — сказал Зубко.

По его словам, ожидается, что осенью ЕС выделит на поддержку фонда ещё €50 млн.

В апреле Киев подписал договор с Международной финансовой корпорацией, Европейским союзом и Германией о создании фонда для повышения энергоэффективности на Украине. 

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