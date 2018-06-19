Путин прибыл в Белоруссию на заседание Высшего Государственного совета Союзного государства

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Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.
Путин прибыл в Белоруссию на заседание Высшего Государственного совета Союзного государства
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Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания планируется обсудить утверждение концептуального программного документа «Приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на 2018—2022 годы».

В последний раз заседание Высшего Государственного совета проходило в 2016 году в Москве.

Также Путин проведёт встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось, что на встрече Путин и Лукашенко обсудят такие вопросы, как согласованная внешняя политика, сотрудничество в экономической и военно-технической областях, энергетические проекты, единое визовое пространство.

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