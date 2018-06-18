В параде на День независимости Белоруссии примут участие китайские военные

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В параде на День независимости Белоруссии в Минске 3 июля будут принимать участие китайские военнослужащие.
В параде на День независимости Белоруссии примут участие китайские военные
  • © Reuters

«Впервые в военном параде войск Минского гарнизона планируется участие парадного расчёта военнослужащих Народно-освободительной армии Китая», — приводит Интерфакс сообщение Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что в параде в Минске примут участие более 3 тыс. военнослужащих и более 250 единиц боевой техники. 

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС заявил, что Минск и Пекин безоговорочно поддерживают друг друга.

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