В параде на День независимости Белоруссии примут участие китайские военные

В параде на День независимости Белоруссии в Минске 3 июля будут принимать участие китайские военнослужащие.

«Впервые в военном параде войск Минского гарнизона планируется участие парадного расчёта военнослужащих Народно-освободительной армии Китая», — приводит Интерфакс сообщение Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что в параде в Минске примут участие более 3 тыс. военнослужащих и более 250 единиц боевой техники.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС заявил, что Минск и Пекин безоговорочно поддерживают друг друга.