Лукашенко заявил о безоговорочной взаимной поддержке между Белоруссией и Китаем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС заявил, что Минск и Пекин безоговорочно поддерживают друг друга.

Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

«Нас очень радует, что мы безоговорочно поддерживаем друг друга в любой ситуации. Никогда не оглядываемся на реакцию и мнения других, когда речь идёт о независимости и суверенитете государств», — сказал Лукашенко.

Он также выразил уверенность, что «с сильным Китаем будет сильной и Беларусь».

По его словам, Белоруссия является верным союзником КНР.

Ранее Лукашенко предложил странам ШОС создать «IT-экосистему».