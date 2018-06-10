Лукашенко заявил о безоговорочной взаимной поддержке между Белоруссией и Китаем
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Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.
«Нас очень радует, что мы безоговорочно поддерживаем друг друга в любой ситуации. Никогда не оглядываемся на реакцию и мнения других, когда речь идёт о независимости и суверенитете государств», — сказал Лукашенко.
Он также выразил уверенность, что «с сильным Китаем будет сильной и Беларусь».
По его словам, Белоруссия является верным союзником КНР.
Ранее Лукашенко предложил странам ШОС создать «IT-экосистему».