Лукашенко предложил странам ШОС создать «IT-экосистему»
- ©VASILY FEDOSENKO
- Reuters
«Предлагаю всем нам совместно подумать над созданием общей электронной платформы, скажем, «IT-экосистемы ШОС», которая объединит в себе возможности электронных СМИ, социальных сетей, электронной торговли и многого другого», — заявил Лукашенко.
Он добавил, что это поможет усилить кооперацию и поспособствует повышению конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобального мира.
Также, по его словам, это поможет странам ШОС в обеспечении собственной безопасности.
Ранее Лукашенко заявил, что через СМИ и интернет ведётся «глобальная мировая война».