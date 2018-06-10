Лукашенко предложил странам ШОС создать «IT-экосистему»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за создание странами — членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «IT-экосистемы». Об этом сообщает его пресс-служба.

«Предлагаю всем нам совместно подумать над созданием общей электронной платформы, скажем, «IT-экосистемы ШОС», которая объединит в себе возможности электронных СМИ, социальных сетей, электронной торговли и многого другого», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что это поможет усилить кооперацию и поспособствует повышению конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобального мира.

Также, по его словам, это поможет странам ШОС в обеспечении собственной безопасности.

Ранее Лукашенко заявил, что через СМИ и интернет ведётся «глобальная мировая война».