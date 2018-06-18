Сотрудникам «Нафтогаза» выплатили $21 млн премий за победу в споре с «Газпромом»

Около 40 сотрудников «Нафтогаза» к настоящему моменту получили премии на общую сумму $21 млн за победу в споре с «Газпромом». Об этом рассказал коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«$21 млн, там немного меньше. Это та сумма, которая была уже уплачена в качестве премий. А остальная часть премии, приблизительно $25 млн, будет уплачена только после того, как будут получены деньги от «Газпрома», — цитирует Витренко «Новое время».

По его словам, сотрудники «Нафтогаза» заработали для Украины «очень много денег».

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» решил премировать 41 сотрудника на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу в Стокгольмском арбитраже. Премьер Украины Владимир Гройсман предложил пересмотреть размер вознаграждений сотрудникам.