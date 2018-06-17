ОБСЕ анонсировала визиты своих представителей в Армению, Грузию и Азербайджан

Делегация в составе 25 представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) посетит Армению, Грузию и Азербайджан с 18 по 22 июня. Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

«Группа из 25 постоянных представителей в ОБСЕ отправится в Армению, Грузию и Азербайджан с 18 по 22 июня 2018 года», — говорится в сообщении.

Члены делегации намерены провести в трёх странах встречи с представителями национальных властей, парламентов и гражданского общества.

Отмечается, что целью визитов является подтверждение послами поддержки стабильности, мира и процветания в соответствии с обязательствами и принципами ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что председатель ОБСЕ посетит Украину.