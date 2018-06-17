ОБСЕ анонсировала визиты своих представителей в Армению, Грузию и Азербайджан
- РИА Новости
«Группа из 25 постоянных представителей в ОБСЕ отправится в Армению, Грузию и Азербайджан с 18 по 22 июня 2018 года», — говорится в сообщении.
Члены делегации намерены провести в трёх странах встречи с представителями национальных властей, парламентов и гражданского общества.
Отмечается, что целью визитов является подтверждение послами поддержки стабильности, мира и процветания в соответствии с обязательствами и принципами ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что председатель ОБСЕ посетит Украину.