В Киеве прокомментировали заявления о подготовке закона о ЛГБТ
- РИА Новости
Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу администрации Порошенко.
Отмечается, что ранее Хармс заявила, что получила сообщение о готовности украинского лидера составить соответствующий законопроект.
«Никто ей (евродепутату. — RT) не звонил. Скорее всего, кто-то её так разыграл», — отметили в администрации президента Украины.
Сама Хармс в своём Twitter также прокомментировала эти сообщения.
«Меня и сотрудников моего офиса систематически информировали о законопроекте о правах ЛГБТ, используя фальшивые телефоны и почту и представляясь главой администрации президента», — написала она.
Хармс также выразила сожаление в связи с «проблемами, вызванными недопониманием».
Me &my office have been misinformed systematically about a draft law on LGBT rights using fabricated phone&mail identity and posing as President's chief of staff.This was my own experience with ongoing disinformation war.I am sorry for problems&miscommunication caused. 1/2— Rebecca Harms (@RebHarms) 17 июня 2018 г.
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