СБУ направила провайдерам письмо с требованием заблокировать почти 200 интернет-ресурсов

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Служба безопасности Украины (СБУ) отправила провайдерам письмо с требованием заблокировать 181 интернет-ресурс.
СБУ направила провайдерам письмо с требованием заблокировать почти 200 интернет-ресурсов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Список новых запрещённых на Украине сайтов занял четыре страницы. Документ оказался в распоряжении интернет-издания. 

В документе присутствуют самопровозглашённые ДНР и ЛНР, официальные российские информационные агентства и крымские ресурсы.

В конце мая СБУ заблокировала на Украине работу компаний по продаже авиабилетов в Крым.

В 2017 году украинский лидер Пётр Порошенко поручил правительству разработать законопроект, который будет предусматривать блокирование интернет-сайтов по решению суда.

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