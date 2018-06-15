СБУ направила провайдерам письмо с требованием заблокировать почти 200 интернет-ресурсов
- РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Список новых запрещённых на Украине сайтов занял четыре страницы. Документ оказался в распоряжении интернет-издания.
В документе присутствуют самопровозглашённые ДНР и ЛНР, официальные российские информационные агентства и крымские ресурсы.
В конце мая СБУ заблокировала на Украине работу компаний по продаже авиабилетов в Крым.
В 2017 году украинский лидер Пётр Порошенко поручил правительству разработать законопроект, который будет предусматривать блокирование интернет-сайтов по решению суда.