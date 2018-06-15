СБУ направила провайдерам письмо с требованием заблокировать почти 200 интернет-ресурсов

Служба безопасности Украины (СБУ) отправила провайдерам письмо с требованием заблокировать 181 интернет-ресурс.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Список новых запрещённых на Украине сайтов занял четыре страницы. Документ оказался в распоряжении интернет-издания.

В документе присутствуют самопровозглашённые ДНР и ЛНР, официальные российские информационные агентства и крымские ресурсы.

В конце мая СБУ заблокировала на Украине работу компаний по продаже авиабилетов в Крым.

В 2017 году украинский лидер Пётр Порошенко поручил правительству разработать законопроект, который будет предусматривать блокирование интернет-сайтов по решению суда.