СБУ заблокировала на Украине работу компаний по продаже авиабилетов в Крым

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Служба безопасности Украины заблокировала работу коммерческих организаций в Киеве и Одессе, которые продавали авиабилеты в Крым из городов России.
СБУ заблокировала на Украине работу компаний по продаже авиабилетов в Крым
  • РИА Новости

На сайте ведомства сообщается, что сотрудники управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности «блокировали незаконную продажу авиабилетов» с российской территории в Крым.

Отмечается, что в офисах компаний обнаружены соответствующие документы и «доказательства перечисления денег на счета российских авиакомпаний».

Ранее стало известно, что украинские студенты Сумского государственного педагогического университета прошли практику в Крыму без предварительного согласования со Службой безопасности Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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