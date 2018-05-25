СБУ заблокировала на Украине работу компаний по продаже авиабилетов в Крым

Служба безопасности Украины заблокировала работу коммерческих организаций в Киеве и Одессе, которые продавали авиабилеты в Крым из городов России.

На сайте ведомства сообщается, что сотрудники управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности «блокировали незаконную продажу авиабилетов» с российской территории в Крым.

Отмечается, что в офисах компаний обнаружены соответствующие документы и «доказательства перечисления денег на счета российских авиакомпаний».

Ранее стало известно, что украинские студенты Сумского государственного педагогического университета прошли практику в Крыму без предварительного согласования со Службой безопасности Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.