В Киеве закрыли аэропорт из-за выезда самолёта за пределы ВПП

Международный аэропорт им. Сикорского в Киеве временно приостановил работу после выезда самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы.

«Самолёт авиакомпании Bravo, выполнявший рейс 4406 Анталья — Киев, при приземлении в 20:40 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту находились 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал», — говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

Отмечается, что было принято решение закрыть аэропорт до 01:00 пятницы, 15 июня.

В настоящее время все пассажиры эвакуированы, на месте работает аварийно-спасательная бригада.

В конце мая в Астане самолёт с пассажирами выкатился за пределы ВПП и повредил двигатель.