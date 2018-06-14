В Госдуме заявили, что создание Украиной ударной группировки вблизи границ России вызывает озабоченность

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек рассказал о размещении у российских границ украинской штурмовой авиации.

При этом он отмечает, что создание Украиной разнородной ударной группировки в регионе Азовского моря вызывает серьёзную озабоченность.

«Создание Украиной разнородной ударной группировки вблизи российских границ во время чемпионата мира по футболу — это сознательная игра на западную публику в надежде на обострение отношений с Россией», — цитирует РИА Новости Бальбека.

Ранее сообщалось, что три участка Азовского моря закрыли до конца лета для проведения мероприятий по боевой подготовке ВС Украины.