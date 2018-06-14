В МИД Украины заявили об отставании от Грузии в выполнении реформ
«Насколько я знаю, наши грузинские коллеги намного более продвинуты в вопросах реформ по всем сферам, чем мы», — приводит её слова УНИАН.
Зеркаль добавила, что Грузия опережает Украину на пути евроатлантической интеграции в НАТО, как и в случае с введением безвизового режима с ЕС.
«Хотелось бы видеть у нас больше прогресса. Он есть, но он не такой как у грузин. Мы отстаём от них», — добавила она.
Ранее в ЕС заявили об отсутствии прогресса в реформах на украинской таможне.