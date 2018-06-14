В МИД Украины заявили об отставании от Грузии в выполнении реформ

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина отстаёт от Грузии в контексте реализации реформ. Об этом она сказала в эфире украинского «5 канала».

«Насколько я знаю, наши грузинские коллеги намного более продвинуты в вопросах реформ по всем сферам, чем мы», — приводит её слова УНИАН.

Зеркаль добавила, что Грузия опережает Украину на пути евроатлантической интеграции в НАТО, как и в случае с введением безвизового режима с ЕС.

«Хотелось бы видеть у нас больше прогресса. Он есть, но он не такой как у грузин. Мы отстаём от них», — добавила она.

Ранее в ЕС заявили об отсутствии прогресса в реформах на украинской таможне.