В Совфеде прокомментировали решение Европарламента выделить Украине €1 млрд

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал решение Европарламента выделить Украине €1 млрд.

«У меня есть очень большие сомнения в том, что действующий украинский режим в состоянии искоренить коррупцию», — заявил он.

По словам сенатора, он не видит никаких проблесков.

Цеков также напомнил, что Международный валютный фонд выдвигает к Киеву и другие требования помимо борьбы с коррупцией, например, эксперты МВФ настаивают на повышении стоимости газа для украинских потребителей.

Ранее Европарламент назвал условие получения Украиной €1 млрд.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил решение Европарламента.