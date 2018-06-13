В Совфеде прокомментировали решение Европарламента выделить Украине €1 млрд
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«У меня есть очень большие сомнения в том, что действующий украинский режим в состоянии искоренить коррупцию», — заявил он.
По словам сенатора, он не видит никаких проблесков.
Цеков также напомнил, что Международный валютный фонд выдвигает к Киеву и другие требования помимо борьбы с коррупцией, например, эксперты МВФ настаивают на повышении стоимости газа для украинских потребителей.
Ранее Европарламент назвал условие получения Украиной €1 млрд.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил решение Европарламента.