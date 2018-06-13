В Совфеде прокомментировали решение Европарламента выделить Украине €1 млрд

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Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал решение Европарламента выделить Украине €1 млрд.
В Совфеде прокомментировали решение Европарламента выделить Украине €1 млрд
  • © Global Look Press

«У меня есть очень большие сомнения в том, что действующий украинский режим в состоянии искоренить коррупцию», — заявил он.

По словам сенатора, он не видит никаких проблесков.

Цеков также напомнил, что Международный валютный фонд выдвигает к Киеву и другие требования помимо борьбы с коррупцией, например, эксперты МВФ настаивают на повышении стоимости газа для украинских потребителей.

Ранее Европарламент назвал условие получения Украиной €1 млрд.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил решение Европарламента.

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