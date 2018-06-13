Порошенко попросил политиков Сербии не проводить «антиукраинскую кампанию»
- @poroshenko
Главы государств приняли участие в открытии Трансанатолийского газопровода (TANAP).
«Украина уважает и будет уважать территориальную целостность Сербии, заявил президент Порошенко и попросил президента Вучича использовать свой авторитет и призвать политиков Сербии не проводить антиукраинскую кампанию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сербский лидер поблагодарил Порошенко за позицию украинской стороны по непризнанию самопровозглашённой республики Косово.
Ранее в Турции прошла церемония открытия газопровода TANAP.