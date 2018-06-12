В Турции прошла церемония открытия газопровода TANAP
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в мероприятии принимали участие президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана Ильхам Алиев, Сербии Александр Вучич, Украины Пётр Порошенко, а также лидер непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акынджы.
Как заявил в своей речи Эрдоган, уже в июне 2019 года с помощью этого газопровода планируется осуществить первую поставку газа в Грецию.
О том, повлияет ли запуск Трансанатолийского газопровода TANAP на экспорт российского газа, — читайте в материале RT.