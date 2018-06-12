На Украине призвали ограничить транспортное сообщение с Россией

Украина должна ограничить транспортное сообщение с Россией, считает украинский журналист и участник операции в Донбассе Мирослав Гай.

Как передаёт «Обозреватель», по его мнению, украинские болельщики проявили «несознательность», решив поехать на чемпионат мира по футболу в Россию. В связи с этим встаёт вопрос о «превентивных мерах», которые не были приняты.

По мнению Гая, прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией надо было давно.

«Вопрос — почему сейчас есть возможность прямого сообщения с Россией для частных лиц... Это гражданские перевозки, и мы должны ограничить их, чтобы люди не могли ехать туда», — сказал журналист.

Ранее стало известно, что в 2017 году поездки в Россию принесли компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») наибольшую прибыль в сравнении с другими направлениями.