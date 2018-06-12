Аваков рассказал о борьбе с антисемитизмом на Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция борется с проявлениями антисемитизма в стране.

Об этом говорится на сайте правоохранительного ведомства.

Отмечается, что об активных действиях полицейских в вопросе борьбы с дискриминацией Аваков рассказал директору Всемирного еврейского конгресса Роберту Сингеру.

«В современной демократической Украине недопустимо, чтобы кого-либо дискриминировали, запугивали или преследовали за принадлежность к иному вероисповеданию, нации или культуре. Все такие преступные проявления получают принципиальную и быструю реакцию полиции. Мы держим этот вопрос на контроле», — сказал министр.

В ответ на это Сингер выразил надежду на то, что МВД не допустит противоправных действий в отношении представителей еврейской общины на Украине.

Ранее Министерство иностранных дел Украины уволило консула в Гамбурге Василия Марущинца, уличённого в публикации антисемитских высказываний.

15 мая американский Мемориальный музей холокоста опубликовал заявление, в котором говорится, что на Украине зафиксирован рост нетерпимости и антисемитизма.