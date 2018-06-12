На Украине заявили о разрушении дамбы хранилища с химическими отходами
- © Pravda Komsomolskaya
- globallookpress.com
«Зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Хранится 270 тонн химических отходов, заполнено на 90%», — говорится в сообщении в Twitter.
#екозвіт: зафіксовано руйнацію дамби хвостосховища фенольного заводу в Торецьку на лінії зіткнення. Зберігається 270 т хімічних відходів, заповнене на 90%.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 июня 2018 г.
Ранее в украинском ведомстве заявили, что в Авдеевке в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня.