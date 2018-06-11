В Белоруссии назвали сроки введения безвизового режима с Китаем

Представитель МИД Белоруссии Александр Ганевич заявил, что соглашение между Минском и Пекином о введении взаимного безвизового режима для владельцев обычных паспортов вступит в действие в октябре—ноябре 2018 года.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Ганевича, граждане Белоруссии и Китая смогут въезжать без виз на срок до 90 дней в году, однако разовое посещение может быть не более 30 дней.

По словам Ганевича, после подписания соглашения документу необходимо пройти ратификацию парламентами Белоруссии и Китая, далее должен произойти обмен нотами, после чего, как правило через 30 дней, соглашение вступает в силу.

Белорусско-китайское межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме было подписано 10 июня в Циндао.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС заявил, что Минск и Пекин безоговорочно поддерживают друг друга.