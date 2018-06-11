Более полумиллиона граждан Украины воспользовались за год безвизовым режимом с ЕС

Возможностью безвизового въезда в страны Евросоюза за год воспользовались 555 тыс. граждан Украины.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Всего с начала введения безвизового режима в страны Европейского союза проследовали почти 20,3 млн граждан, из которых почти 4,8 млн человек — по биометрическим паспортам, более 555 тыс. граждан Украины воспользовались всеми преимуществами безвизового режима», — говорится в сообщении службы.

Отмечается, что чаще всего украинцы пересекают границу ЕС через Польшу.

Ранее в МИД Украины рассказали о переговорах по безвизовому режиму с 61 страной.