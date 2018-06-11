Более полумиллиона граждан Украины воспользовались за год безвизовым режимом с ЕС
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Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
«Всего с начала введения безвизового режима в страны Европейского союза проследовали почти 20,3 млн граждан, из которых почти 4,8 млн человек — по биометрическим паспортам, более 555 тыс. граждан Украины воспользовались всеми преимуществами безвизового режима», — говорится в сообщении службы.
Отмечается, что чаще всего украинцы пересекают границу ЕС через Польшу.
Ранее в МИД Украины рассказали о переговорах по безвизовому режиму с 61 страной.