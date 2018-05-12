В МИД Украины рассказали о переговорах по безвизовому режиму с 61 страной

Короткая ссылка
Украина начала переговоры об установлении безвизового режима с 61 страной, которые имеют безвиз с государствами Европейского союза.

Об этом заявил замглавы Управления консульского обслуживания Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Меняйло. 

«Мы это предлагаем на взаимной основе. Мы к вам с безвизом — вы к нам, чтобы география безвизовых путешествий граждан Украины была шире», — приводит его слова УНН

Отмечается, что Киев может заключить в ближайшее время соглашения о безвизовом режиме с Уругваем, Перу, Колумбией и Мексикой.

Ранее МИД Украины заявил о договорённостях с Колумбией об ускорении введения безвиза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных