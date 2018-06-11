Мария Гайдар решила сложить с себя полномочия депутата Одесского областного совета

Депутат Одесского областного совета Мария Гайдар приняла решение досрочно прекратить свои полномочия.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на проект решения облсовета.

Уточняется, что в проекте сказано, что данный вопрос на следующей неделе рассмотрят в соответствии с законами Украины и личным заявлением Гайдар.

«Досрочно прекратить полномочия депутата Одесского областного совета Гайдар М.Е...» — сказано в проекте.

Ранее Гайдар занимала различные государственные посты на Украине, в частности, она была замгубернатора Одесской области Михаила Саакашвили, а позднее украинский лидер Пётр Порошенко назначил её своим советником.

В сентябре 2016 года Гайдар решила отказаться от российского гражданства.