Мария Гайдар решила сложить с себя полномочия депутата Одесского областного совета
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на проект решения облсовета.
Уточняется, что в проекте сказано, что данный вопрос на следующей неделе рассмотрят в соответствии с законами Украины и личным заявлением Гайдар.
«Досрочно прекратить полномочия депутата Одесского областного совета Гайдар М.Е...» — сказано в проекте.
Ранее Гайдар занимала различные государственные посты на Украине, в частности, она была замгубернатора Одесской области Михаила Саакашвили, а позднее украинский лидер Пётр Порошенко назначил её своим советником.
В сентябре 2016 года Гайдар решила отказаться от российского гражданства.