В Грузии задержали водителя упавшего в ущелье автобуса

Полиция задержала водителя микроавтобуса, упавшего в ущелье на перевале Гомбори в регионе Кахети на востоке Грузии. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Как передаёт Sputnik Грузия, мужчина 1981 года рождения обвиняется в «нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что повлекло причинение смерти двух или более человек». Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

9 июня микроавтобус с учениками шестого класса тбилисской школы сошёл с проезжей части и упал со склона на Гомборском перевале.

По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, включая одного ребёнка, более 20 получили ранения.