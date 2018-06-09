В Грузии автобус с детьми упал в овраг

В Грузии в результате падения экскурсионного автобуса с детьми в овраг погибли четыре человека, по меньшей мере 16 пострадали, сообщает грузинский Первый канал.

Отмечается, что министр внутренних дел Георгий Гахария посетил пострадавших в городе Телави.

«Министр прибыл в Телави, он ознакомится с состоянием здоровья пострадавших в результате аварии», — приводит сообщение РИА Новости. По данным агентства, также к пострадавшим направился министр здравоохранения Давид Сергеенко.

Микроавтобус со школьниками и их родителями, направлявшийся из Тбилиси, упал в овраг на Гомборском перевале на востоке Грузии в субботу, 9 июня.

По данному факту ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием микроавтобуса в Тверской области пострадали пять человек.

В конце мая, как сообщало URA.RU, в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, перевозившего 30 детей.