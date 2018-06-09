В Грузии автобус с детьми упал в овраг

Короткая ссылка
В Грузии в результате падения экскурсионного автобуса с детьми в овраг погибли четыре человека, по меньшей мере 16 пострадали, сообщает грузинский Первый канал.
В Грузии автобус с детьми упал в овраг
  • РИА Новости

Отмечается, что министр внутренних дел Георгий Гахария посетил пострадавших в городе Телави.

«Министр прибыл в Телави, он ознакомится с состоянием здоровья пострадавших в результате аварии», — приводит сообщение РИА Новости. По данным агентства, также к пострадавшим направился министр здравоохранения Давид Сергеенко.

Микроавтобус со школьниками и их родителями, направлявшийся из Тбилиси, упал в овраг на Гомборском перевале на востоке Грузии в субботу, 9 июня.

По данному факту ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием микроавтобуса в Тверской области пострадали пять человек.

В конце мая, как сообщало URA.RU, в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, перевозившего 30 детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Закавказье
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить