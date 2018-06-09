Москалькова договорилась с украинским омбудсменом обменяться списками заключённых
- Татьяна Москалькова
- РИА Новости
Об этом она сообщила в Instagram.
«Сегодня с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины договорились обменяться списками заключённых и согласовать график их посещений на территории России и Украины», — сообщила Москалькова.
Она добавила, что решение о посещении арестованных граждан принято в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с украинским лидером Петром Порошенко.
«Посещение заключённых российским и украинским омбудсменами крайне важно, потому что некоторые из них по факту имеют двойное гражданство и к ним не допускаются консульские работники», — пояснила Москалькова.
Ранее Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключённых в России и Донбассе.