В правительстве Крыма ответили на заявление Порошенко об украинском флаге над Севастополем

Заместитель председателя правительства Крыма Дмитрий Полонский в разговоре с RT ответил на заявление Петра Порошенко о том, что над Севастополем будет поднят флаг Украины.

«Господину Порошенко, видимо, больше ничего не остаётся, потому что люди видят только экономическое падение в стране. Других способов, кроме как переключать общественное внимание на соседние успешно развивающиеся страны и регионы, у него не остаётся. Это такая пьяная мечта украинского политика. Севастополь и Крым были, есть и будут территорией России. И других флагов, кроме российского, здесь никогда не появится. Украинскому руководству пора перестать упиваться абстрактными мечтами и сказками и начать наводить порядок в своей стране», — заявил он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко выразил уверенность, что над Севастополем будет поднят украинский флаг.