Эксперт прокомментировал сообщения о переброске США на Украину самолётов-заправщиков

Короткая ссылка
Марианна Чурсина
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT прокомментировал сообщения о переброске США во Львов четырёх самолётов КС-135 Stratotanker для заправки стратегических бомбардировщиков.

«У этой акции есть два объяснения. Первое связано с фактическим мероприятием, которое будет проводиться в этом время, — с манёврами НАТО. Они должны быть обеспечены мощными заправщиками. Но это формальное объяснение, которое на самом деле мало что значит. В реальности гораздо важнее другое: у США есть чёткий план интеграции Украины в НАТО. Причём для этого совсем не обязательно принятие политического решения», — рассказал он.

Подберёзкин напомнил, что, например, Финляндия не является членом альянса, но при этом поддерживает с НАТО отношения на уровне частных соглашений по военно-техническому и военно-политическому сотрудничеству. По всей видимости, добавил эксперт, для Украины готовят похожий сценарий.

«Всё это не так безобидно, даже вроде бы данный частный случай с заправщиками. Американцы быстро объяснят, что вся техника будет выведена с Украины. Но факт остаётся фактом: американское и натовское военное присутствие стремительно разрастается», — подчеркнул Подберёзкин.

Ранее издание «Обозреватель» сообщило, что США перебросили на Украину четыре военных самолёта.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить