Эксперт прокомментировал сообщения о переброске США на Украину самолётов-заправщиков

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT прокомментировал сообщения о переброске США во Львов четырёх самолётов КС-135 Stratotanker для заправки стратегических бомбардировщиков.

«У этой акции есть два объяснения. Первое связано с фактическим мероприятием, которое будет проводиться в этом время, — с манёврами НАТО. Они должны быть обеспечены мощными заправщиками. Но это формальное объяснение, которое на самом деле мало что значит. В реальности гораздо важнее другое: у США есть чёткий план интеграции Украины в НАТО. Причём для этого совсем не обязательно принятие политического решения», — рассказал он.

Подберёзкин напомнил, что, например, Финляндия не является членом альянса, но при этом поддерживает с НАТО отношения на уровне частных соглашений по военно-техническому и военно-политическому сотрудничеству. По всей видимости, добавил эксперт, для Украины готовят похожий сценарий.

«Всё это не так безобидно, даже вроде бы данный частный случай с заправщиками. Американцы быстро объяснят, что вся техника будет выведена с Украины. Но факт остаётся фактом: американское и натовское военное присутствие стремительно разрастается», — подчеркнул Подберёзкин.

Ранее издание «Обозреватель» сообщило, что США перебросили на Украину четыре военных самолёта.





